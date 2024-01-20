AK Parti Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse yeniden adaylığını açıkladı

AK Parti'den yeniden adaylığı açıklanan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi ilde partililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Yozgat Belediye Başkan adaylığı açıklanan Köse, kent girişinde Sarıhacılı Mahallesi'nde karşılandı.

Köse, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile konvoy eşliğinde partisinin il başkanlığı binası önüne geldi.

Köse, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve adaylık sürecinde kendisine destek veren milletvekillerine, parti teşkilat üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Hizmetlerine değinen Köse, "Yozgat Belediyesinde beş yıl geçirdik. Allah'a hamdolsun ki hem gönül belediyeciliğimizi hem de hizmet belediyeciliğimizi ön plana çıkardık. Pandemiye, ekonomik krizlere ve depremlere rağmen çok büyük işlere imza attık. Kimsenin cesaret edemediği, başarılamaz dediği işlere girdik. Biz, seçildiğimiz günden beri pek çok ilke imza attık, imza atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Milletvekili Abdulkadir Akgül de "Yozgat Yüzyılı"nı başlatacak yeni bir seferin ayak seslerinin geldiğini belirterek, "Yozgatlı kardeşler kadirşinastır. Hak teslimini her zaman verdiği destekle bize göstermiştir. Yozgat, Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesi ve AK Parti'mizin kalesi olma hüviyetini yine koruyacaktır." diye konuştu.

Milletvekili Süleyman Şahan ve AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş da partililere teşekkür etti.