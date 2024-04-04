AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, eski Belediye Başkanı Ömer Selim Alan\'a yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, devir teslim töreninin ardından eski Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a yönelik sözlü saldırıyı kınadı.
Çağlayan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Alan'ın belediyede çirkin bir saldırıya uğradığını söyledi.
Beş yıl önce kendileri görevi devrederken hiçbir saldırıya mahal vermediklerini belirten Çağlayan, "Her türlü önlemi almış ve bize yakışır bir biçimde devralmış, belediye başkanlığını devreden başkanı da bize yakışır bir biçimde yolcu etmiştik." diye konuştu.
Çağlayan, bu olayın sıradan olmadığını ifade ederek, "Sıradanlaştırmaya çalışmalarına da müsaade etmeyeceğiz. Saldırıyı organize edenleri, yapanları ve sebep olanları şiddetle kınıyoruz. Sizleri organize edilmiş, önceden kurgulanmış bu kötülükle baş başa bırakıyoruz. 'Erdemli belediyecilik' dediniz fakat göreve erdemsizlikle başladınız. Asıl erdem özür dilemektir." şeklinde konuştu.
Misafir ağırlama nezaketinin bile gösterilmediğini savunan Çağlayan, şunları kaydetti:
"Olayı, 'CHP'li değil yapanlar.' diyerek sorumluluğunuzun gereğini yapmadınız. Devraldığınız belediyede misafirinize sahip çıkamadınız. Sadece bu olanlardan dolayı özür dilemek bile yeterliyken özür dileme erdemini gösterememiş ve bir erdemsizlikle belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş durumdasınız. Bir şehrin belediye başkanını belediyeden doğru düzgün gönderemediniz. Çünkü korktunuz. Biz şunu biliyoruz, bu hareket sadece Selim Alan'a yapılmış bir hareket değildir. Seçim öncesi verdiğiniz sözlerden dolayı size verilmiş bir gözdağıdır. Bunun farkındayız."
Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın bugün mazbatasını aldığını ve eski başkan Çetin Bozkurt'un görevi devretme nezaketini bile gösteremediğini söyleyen Çağlayan, "Bizim gösterdiğimiz nezaketi, CHP'nin göstermesini isterdik. Bizim belediye başkanlarımız devirlerini kendileri yaptılar. Göreve başladığınızda ilk yaptığınız erdemsizlikle tarihe geçtiniz. Kazansa da kaybetse de biz bütün belediye başkanlarımızın yanındayız. Onları yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.
Erdem'den özür açıklaması
Belediye Başkanı Tahsin Erdem, sözlü saldırının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki dönem belediye başkanını uğurlarken yapılan hareketi kesinlikle tasvip etmediklerini vurguladı.
Erdem, halkçı belediyecilik anlayışlarında böyle bir seviyesizliğin asla olmayacağına değinerek, "Amacını aşan hareketler olmuştur. Kendisinden özür diledim, burada da sizlerin huzurunda özür diliyorum. Hiç şık olmamıştır. Bizim tasvip ettiğimiz bir şey değildir." dedi.
Her belediye başkanının kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu dile getiren Erdem, "Onun için bu şekilde muamele bizim örgütümüzün muamelesi değildir. Bizim dışımızda gelişmiştir. Hiçbir CHP'li, hiçbir sosyal demokrat, hiçbir halkçı anlayış böyle bir şeyi asla yapmaz." şeklinde konuştu.
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