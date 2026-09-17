AK Partili Aksoy, Balıkesir Gömeç'te teşkilat ve esnafla buluştu - Son Dakika
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AK Partili Aksoy, Balıkesir Gömeç'te teşkilat ve esnafla buluştu

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AK Partili Aksoy, Balıkesir Gömeç\'te teşkilat ve esnafla buluştu
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde parti teşkilatları ve esnafla bir araya geldi. İlçe programında AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Bursalı Aksoy, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde parti teşkilatları ve esnafla bir araya geldi.

İlçe programı kapsamında ilk olarak AK Parti Gömeç İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bursalı Aksoy; AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz, Kadın Kolları Başkanı Berna Katrancı, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Demir ve parti yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Gömeç İlçe Başkanlığına geçen Bursalı Aksoy ve beraberindeki heyet, MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan ile Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Besire Demir ve ilçe yöneticileri tarafından karşılandı. Ziyarette güncel siyasi gelişmeler üzerine sohbet edildi.

Milletvekili Bursalı Aksoy, MHP ilçe binasındaki görüşmenin ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla buluştu.

Kaynak: AA
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