AK Partili Alan, Amasya Göynücek\'te esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

AK Partili Alan, Amasya Göynücek'te esnaf ve vatandaşları ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Göynücek ilçesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Belediye Başkan Vekili Eray Tepe ile görüştü. Alan ayrıca ilçe teşkilatı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Göynücek'in gelişimi ve ihtiyaçlarını değerlendirdi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı gerçekleştirildi.
Program kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Göynücek Belediye Başkanlığında Başkan Vekili Eray Tepe ile bir araya geldi.
Ardından AK Parti İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleriyle buluşan Alan, esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti.
Görüşmelerde Göynücek'in gelişimi, yatırımları, ihtiyaçları ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?