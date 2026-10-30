AK Partili Çankırı, İzmir depremi anmasında ikizlerini kaybeden anneyi ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde 15 yaşındaki ikiz çocukları Sayra ve Çınar Alpgündüz'ü kaybeden anne Tülin Batmaz'ı afetin yıl dönümünde ziyaret etti.

Sayra ve Çınar Vakfı'nın kurucusu anne Batmaz'ın Bayraklı ilçesindeki evine giden Çankırı, ikizlerin arkadaşları Nihan Tere, Yağmur Çavuşoğlu, Ela Karakulak, Ali Külcü, Ramazan Kocabıyık ve Deniz Gültekin ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Çankırı, burada yaptığı konuşmada, deprem günü İzmir'de 1032 kişinin yaralandığını, arama kurtarma çalışmaları sırasında Bayraklı'nın farklı mahallelerinde ailelerin yaşadığı acılara tanıklık ettiklerini söyledi.

Depremin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen acılarının devam ettiğini belirten Çankırı, Tülin Batmaz ile depremde tanıştıklarını ve o günden bu yana dostluklarının sürdüğünü ifade etti.

Batmaz'ın yaşadığı büyük acıya rağmen toplumsal farkındalık oluşturan çalışmalara imza attığını dile getiren Çankırı, "Bazılarıyla duygusal bağ kuruyorsunuz. Tülin Hanım, gerçekten bu anlamda farkındalık yaratan, acısını içine gömüp çok büyük işlere imza atan birisi. Biz de 2020'de ilk geldiğim dakikadan beri dost olduk. Acıyı paylaştık." dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının İzmir'in 30 ilçesinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktaran Çankırı, "Bir daha bu acıları yaşamayalım. Bu depremde 117 canımızı kaybettik. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de büyük kayıplar yaşadık. Bu kayıpların hiçbirini yaşamamak için kentsel dönüşümü gündeme almak önemli sorumluluğumuz." diye konuştu.

"Vakıf ve çocuklarımın arkadaşları beni ayakta tutuyor"

Tülin Batmaz ise 6 yıllık sürecin kolay geçmediğini, bu dönemde kendisini ayakta tutan en önemli unsurların vakıf çalışmaları ve çocuklarının arkadaşları olduğunu söyledi.

Çocuklarının arkadaşlarının depremden bu yana kendisini yalnız bırakmadığını belirten Batmaz, "Vakıf ve çocuklarımın arkadaşları beni ayakta tutan en önemli şeyler oldu. Vakfı onlara emanet etmek istiyorum. Vakfın icra kurulunda yer alan çocuklarımın arkadaşları 2005 doğumlu. Bu çocuklar farklı. Çocuklarım çok güzel arkadaş seçmişler. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Böyle bir neslin çoğalması çok kıymetli, çoğalması lazım." ifadelerini kullandı.