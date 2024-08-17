AK Partili Ceren Tuncer, Ahmet Şık'a yapılan saldırıya destek verdi - Son Dakika
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AK Partili Ceren Tuncer, Ahmet Şık'a yapılan saldırıya destek verdi

AK Partili Ceren Tuncer, Ahmet Şık\'a yapılan saldırıya destek verdi

AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Ceren Tuncer, TBMM'deki Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık'a AK Parti'li Alpay Özalan tarafından yapılan saldırıya destek vererek, 'Gereğini yaptı kral' ifadelerini kullandı. Tuncer, saldırı anının paylaşıldığı bir görüntüye ise 'Anlayana anladığı dilden' paylaşımında bulundu.

17.08.2024 13:12
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(ANKARA) - AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Ceren Tuncer, TBMM'deki Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık'a AK Parti'li Alpay Özalan tarafından yapılan saldırıya destek vererek, "Gereğini yaptı kral" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nun dünkü olağanüstü toplantısında, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde "Sizde zerre utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine başlayan gerilim, AK Parti sıralarını işaret ederek, "Bu ülkenin en büyük terör örgütü buradaki sıralarda oturanlardır" sözleri üzerine AK Parti'li Alpay Özalan, Şık'a saldırdı.

AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Ceren Tuncer, Özalan'ın 2018'de Meclis'te yaptığı, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en ufak bir hakarette bulunanın cezasını keseceğim" ifadelerinin yer aldığı videoyu X hesabında alıntılayarak, "Gereğeğini yaptı kral" ifadelerini kullandı. Ahmet Şık'a saldırı anının paylaşıldığı bir başka görüntüye ise Tuncer, "Anlayana anladığı dilden" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AK Partili Ceren Tuncer, Ahmet Şık'a yapılan saldırıya destek verdi - Son Dakika

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