AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen bölgedeki gerilim sürerken, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları dünyayı tedirgin ediyor. TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sürecin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın girişimleriyle diplomatik zeminde ilerleyebileceğini ifade ederek saldırıların ateşkesin samimiyetine gölge düşürdüğünü vurguladı.

ABD- İsrail ve İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle iki taraf da eller tetikte beklerken, TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, tüm dünyayı diken üstende tutan ateşkesi Haberler.com’a değerlendirdi. Türkmenoğlu, “Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın büyük gayretiyle bu işin sulh ile sonuçlanması için yoğun bir girişim var. Süreç içinde bazı adımlarla bir noktaya taşınacağının ümidini taşıyoruz” dedi.

TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı olması nedeniyle İran ile yakın temas halinde olan Türkmenoğlu, ABD-İsrail saldırılarının İran’da yol açtığı tahribata ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkmenoğlu, “İran’da günlük yaşam alanında bir etki oluşturmamakla birlikte savunma ve askeri alanda büyük bir tahribatın yaşandığı bir gerçek. Sivil yerleşim yerlerine de büyük saldırıların olduğu ve çok sayıda yapının tahrip olduğu bilgileri geliyor. Okullar, hastaneler ve otellere de isabet eden saldırılar var” diye konuştu.

"İSRAİL VE ABD ATEŞKESTE SAMİMİ DEĞİL"

TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı Türkmenoğlu, ABD ve İsrail’in artık barış için masaya oturması gerektiğini ancak, ABD Başkanı Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İsrail’in Beyrut’a saldırdığını vurguladı. Türkmenoğlu, “Bu saldırı, ABD ve İsrail’in samimi olmadıklarının göstergesi. Bu saldırılar nedeniyle tüm dünyada ateşkesin sağlıklı yürümediği kanaati oluştu” dedi.

“İSRAİL ORTA DOĞU’YU KAN GÖLÜNE ÇEVİRMEK İSTİYOR”

İsrail’in kendi kafasına göre ayrı rota çizip onu haklı göstermeye çalıştığını kaydeden Türkmenoğlu, “Bombalanan yerler sivil halkların olduğu yerler.  Bu da İsrail’in Ortadoğu’da hiçbir zaman barış istemediğini gösteriyor. Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmek için terörist devlet olarak iş yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
10:34
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail’den dünyayı tedirgin eden mesaj
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:02:18. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.