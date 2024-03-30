Akademik radyo halkla buluşuyor
SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından kurulan radyoda öğrencilere uygulumalı eğitim verilirken halkında radyoyla buluşturularak toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
İletişim Fakültesi'nde yapılan radyo yayıncılığına yeni bir soluk getirilerek hem üniversite hem de şehir halkı arasındaki bütünleşme güçlendiriliyor.Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Mustafa Gülmez, öğrenciler ve teknik ekip ile birlikte yürütülen radyo programları hakkında bilgi verdi. Gülmez, üniversitenin ve şehrin daha yakın bir ilişki içinde olması amacıyla radyo yayıncılığını çeşitlendirmeye karar verdiklerini belirtti. Gülmez, programlar sayesinde öğrencilerin saha deneyimi kazanmalarını ve geleceğin medyacıları olarak yetişmelerini amaçladıklarını belirterek, aynı zamanda kampüste bulunan değerli akademisyenlerin ve Sivas'taki başarılı iş insanlarının halkla buluşmasını sağlayarak toplumsal farkındalık oluşturumayı hedeflediklerini ifade etti.
"Öğrencilere uygulama yapma imkanı tanıyoruz"
İletişim Fakültesi Dekanı Mustafa Gülmez radyoyu halka bütünleştirmek istediklerini ifade ederek," Öğrenci arkadaşlarla ve teknik ekiple beraber radyo programları yapıyoruz. Normal şartlar altında bu zamana kadar radyo programlarımızı genellikle müzik yayını olarak veriyorduk ama radyoyu biraz daha aktif hale getirmek hem kampüs içerisinde hem şehir içerisinde halkla vatandaşla bütünleştirmek adı altında böyle bir çalışma ve çaba içerisine girdik. Pazartesileri benim de bizzat sunduğum bir program var. "İşte Sivas" adı altında. Bu programımızda da genellikle Sivas'ta faaliyet gösteren hem Sivas ekonomisini hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan iş dünyasındaki yöneticilerimizi davet ediyoruz. Buradaki öğrencilerimize uygulama yapma imkanı tanımış oluyoruz. Radyodan, televizyonda ve diğer alanlar itibariyle. Bir taraftan da halkı ve vatandaşlarımızı, üniversite ile bütünleştirmek istiyoruz. Bizim amacımız sürekli olarak iç içe olalım, birlikte olalım, birlikte karar verelim tarzında hareket ediyoruz. Bu programlarımız da buna benzer. Bu programların çoğalacağını diğer hocalarımızla birlikte daha farklı noktalarda daha güzel bir şekilde işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.
"Üniversiteler genellikle teorik eğitim veriyorlar"
Dekan Gülmez, öğrencilerinde sahada bulunmasını istediğini söyleyerek," Üniversiteler genellikle teorik eğitim veriyorlar. Uygulama ayağı eksik olunca masanın iki bacağı eksik gibi olmuş oluyor. Biz de bunu bildiğimiz için özellikle sadece kendi fakültemizi değil, birçok fakültedeki öğrencilere de uygulama imkanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de buradan yola çıkarak radyodan başladık. Televizyonda kısmen zaten yapılıyor. Bu şekilde öğrencilerimiz sahada bulunsunlar istiyoruz. Onlar da deneyim ve tecrübe kazansınlar istiyoruz. Öğrencilerimiz de bizlere gördüğünüz üzere katkı sağlıyorlar. Bunlar da geleceğin radyo spikerleri, televizyon spikerleri, program yapımcıları olacaktır inşallah. Bu program konseptini arkadaşlarla paylaşırken bu radyo programı sadece yayın yapmasın, müzik yayını yapmasın dedim. Kampüsümüzde çok değerli hocalarımız var. Alanında uzman insanlar var. Aynı zamanda Sivas içerisinde çok değerli, başarılı iş insanları var. Hem onları radyo ile buluşturmak istiyoruz. Hem akademisyen hocalarımızı halkla bilgilendirmek adı altında, bir farkındalık oluşturalım istiyoruz. Hangi ortama girersek girelim gerek iş dünyasına, gerekse halkla vatandaşlara bir yere geldiğimizde bir alışveriş yapmaya gittiğimizde bile zaman kendimizden ya radyomuz hakkında, 'Evet sizi dinliyoruz hocam. Gerçekten de çok güzel, kaliteli şarkılar sunuyorsunuz. Programımızı çok seviyoruz' dediklerinde o bize gurur veriyor" diye konuştu.
Radyoda eğitim gören öğrenciler ise bu durumdan çok memnun olduklarını ifade ederek heyecan içerisinde burada bulunduklarını ifade ettiler.
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