Akademisyen Gülçin, 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşüp öldü

14.02.2026 15:39
RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Fener Mahallesi'nde meydana geldi. RTÜE İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, bilinmeyen bir nedenle 10'uncu kattaki dairesinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Turna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Turna'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'nden Turna için taziye mesajı yayımlandı. Taziye mesajında, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna vefat etmiştir. Öğretim Üyemize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve Üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

