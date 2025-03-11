Akademisyene 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası

(İSTANBUL) Eleştirel sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 25 gün tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar açıklandı. Ör'e 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 31 Ocak'ta tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, 24 Şubat'ta Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılmış ve tahliye kararı verilmişti.

Anadolu Adliyesi'nde 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, hem Ör hem de avukatları beraat kararı verilmesini istedi.

Kararı açıklayan mahkeme, Ör'e 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ör'ün avukatı avukatı Hüseyin Ersöz, "İfade hürriyeti kapsamındaki eleştirel paylaşımların suç olarak nitelendirilmesi AİHM ve AYM kararlarına aykırılık oluşturduğu açık. Bu karara karşı istanaf kanun yolu başvurusunda bulunacağız" dedi.