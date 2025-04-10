Akar Apartmanı Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
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Akar Apartmanı Davasında Tahliye Kararı

Akar Apartmanı davasının tek tutuklu sanığı Serdar Çelebi Köse'nin tahliyesine karar verildi.

10.04.2025 10:49
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 19 kişinin yaşamını yitirdiği Akar Apartmanı davasının tutuklu tek sanığı Serdar Çelebi Köse'nin tahliyesi kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Akar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Soruşturma sürecinde hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Mesut Akar 19 Mart 2023'te tutuklandı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mesut Akar, şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, yapı denetim şirketi yetkilileri Yahya Gökçil, Celalettin Kurt ve Mehmet Ali Unkun, denetçi Adnan Yıldız ve Ömer Kirik, yardımcı kontrol elemanı Serkan Dökülmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2024'teki duruşmada, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve kaçma şüphesi bulunmaması gerekçesiyle müteahhit Mesut Akar'ın tahliyesine karar verdi.

"Sanığın kaçma şüphesi var"

Akar Apartmanı davasının sekizinci duruşması, pazartesi günü İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Çelebi Köse, tutuksuz sanıklardan müteahhit Mesut Akar, yardımcı kontrol elemanı Serkan Dökülmez, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akar Apartmanı Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika

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