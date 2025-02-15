Akar Apartmanı Davasında Tutuklama Talebi Reddedildi

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği Akar Apartmanı davasının yedinci duruşmasında, müştekiler ve müşteki avukatları, müteahhit Mesut Akar'ın yeniden tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, "sanığın bizzat duruşmaları takip ettiği ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olduğu" gerekçesiyle reddetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Akar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Soruşturma sürecinde müteahhit Mesut Akar hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 19 Mart 2023'te tutuklandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mesut Akar, şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, yapı denetim şirketi yetkilileri Yahya Gökçil, Celalettin Kurt ve Mehmet Ali Unkun, denetçi Adnan Yıldız ve Ömer Kirik, yardımcı kontrol elemanı Serkan Dökülmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2024'teki duruşmada, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesi bulunmaması gerekçesiyle Mesut Akar'ın tahliyesine karar vermişti. Akar Apartmanı'nın yedinci duruşması İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Tutuklu sanık Serdar Çelebi Köse, tutuksuz sanıklardan müteahhit Mesut Akar, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz 6 sanık ise duruşmaya katılmadı.

"Müteahhit Mesut Akar'ın yeniden tutuklanmasını talep ediyoruz"

Müştekilerin avukatı Abdullah Yalçın, sanık Mesut Akar'ın her aşamada ifadesini değiştirdiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"E-devlet üzerinden yapılan sorgulamada müteahhit olarak Mesut Akar görünmektedir. Daha önceki ifadelerinde Mesut Akar binayı kendisinin yaptığını beyan etmiştir. Yine müşteki Celal Akar'ın alınan beyanında Mesut Akar'ın müteahhit olduğunu söylemiştir. Yine eşi de müteahhit olarak Mesut Akar'ı göstermiştir. Sanığın alınan beyanlarında bina ile ilgili bilgisinin olduğu, üst katın olduğunu, kaçak katın olduğunu, binada kimin oturduğunu bilmektedir. Bu da binayı yaptığının göstergesidir. Sanık kendi lehine delil oluşturmaya çalışmaktadır. Biz yeniden tutuklanmasını talep ediyoruz. Diğer sanıklar da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmaktadır. Sanık Serdar Çelebi'nin de tutukluluk haline karar verilmesini, sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını talep ediyoruz."

Suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundular

Tutuklu sanık şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Duruşmanın başından

beri aynı şeyleri söylemekteyim. Tahliyeme ve beraatime karar verilsin" diye konuştu.

Tutuksuz sanık müteahhit Mesut Akar, savunmasında, "Binanın müteahhidi değilim. Binanın yapımında katkım bulunmamaktadır. Suçsuzum ve beraatime karar verilsin" dedi.

Bir sonraki duruşma 7 Nisan'da

Mahkeme heyeti, müşteki avukatı Abdullah Yalçın'ın sanık Mesut Akar'ın yeniden tutuklama talebini, "sanığın bizzat duruşmaları takip ettiği ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olduğu" gerekçesiyle reddetti. Heyet, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 7 Nisan'da görülecek.