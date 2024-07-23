Akarçay beldesinde geleneksel kıyafetler yaşatılıyor

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Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesinde yaşayan kadınlar, geleneksel kıyafetlerini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor.

Almus Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, beldede yaşayan kadınlar, kendilerine atalarından miras kalan birbirinden renkli geleneksel kıyafetlerini özel günlerde giymeyi sürdürüyor.

Almus Kaymakamı Emre Çömen'in girişimleriyle ilçeye davet edilen görüntü yönetmeni Alperen Demirbaş, Akarçay beldesinde kadınların giydiği yöresel kıyafetleri dijital ortamda kayıt altına aldı.

Günlerce süren çalışma sonrasında elde edilen fotoğraf ve videoların, geleceğe dijital bir miras olarak bırakılması hedefleniyor.