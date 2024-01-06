O nasıl bakış öyle sayın bakan!

Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı (2)

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, minibüsün içinde yıkanan yaklaşık 70 kilo sucuk, numuneler alındıktan sonra Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gemlik'te imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Jandarmada ifadeleri alınan, sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., numuneleri alınan sucukların sonuçları çıkana kadar, serbest bırakıldı.