9 ilde akaryakıt operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika
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9 ilde akaryakıt operasyonu: 27 gözaltı

23.06.2026 13:20
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Aralarında örgüt elebaşının da olduğu 27 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemleri yapıldığının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan bir ihbar sonrası, sektörde faaliyet gösteren bir firma ile buna bağlı şirketlerin, yaptıkları akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaçırdıkları, Kaçakçılık Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiası üzerine soruşturma başlattı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonrası, yapılan eylemlerin örgütlü olarak sürdürüldüğü ve zanlıların Kaçakçılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı iddialarla yürütülen soruşturmaya ilişkin dosyanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından iki dosya birleştirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca şüpheli şirket ve kişilerin 2024 yılında Hatay Dörtyol'da bulunan gümrüklü bölgede LPG kaçakçılığı yaptığına dair durum tespit edildiği ve ilgili kurumlardan alınan raporlara istinaden şüphelilerin belirtilen suçları işlediği ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşı V.B ile yöneticileri S.B, H.B.G, K.B, Ş.B, M.E.B, S.A, M.K ve Y.K'nin de olduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adalet Bakanı Gürlek'in açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri, Hazine ve Maliye, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarıyla eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulamıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetmişti:

"Soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 ilde akaryakıt operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika

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