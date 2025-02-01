Akaryakıt Tankeri Devrildi: 1 Ölü

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Eskişehir'in İnönü ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinden Kütahya'ya akaryakıt taşıyan Ahmet Safa Battal yönetimindeki 43 AG 971 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnönü ilçesinde devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücü Battal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada akaryakıt tankeri de vinç yardımıyla bölgeden çekildi.