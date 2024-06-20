Akaryakıt Zamları İdari Tatil Nedeniyle Uygulanmayacak

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(ANKARA) - Akaryakıta bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen zamların idari tatil sebebiyle uygulanmayacağı öğrenildi.

Bu gece yarısından itibaren benzine 1,64 lira ve motorine ise 1,63 lira zam bekleniyordu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye idari tatil nedeniyle zam kararından vazgeçildi. Akaryakıta zam miktarının 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayacak gece yeniden şekillenecek.

Öte yandan temmuzda akaryakıt fiyatları, haziran ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile zamlanacak. ÜFE'nin sıfır olması halinde bile otomatik olarak en az yüzde 17,87 oranında artış olacak. Katma değer vergisi ile hesaplandığında akaryakıtın litresinde 2-2,5 lira artış bekleniyor.