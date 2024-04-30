Akçaabat Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Akçaabat Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Akçaabat Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tüm çalışanların bu özel gününü kutladı. Ekim, işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs'ın çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarının tartışılmasına olanak sağladığını belirtti. Ayrıca, devletin, çalışanların, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde yürüttüğü çalışmaların ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ekim, işçilerin haklarına ve güvenliğine her zaman destek verdiklerini ve bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Tüm işçi kardeşlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, birlik ve dayanışma ruhu içinde geçirmelerini temenni etti.

30.04.2024 10:45
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Helal kazancı ve emeği kutsal sayan bir milletin ferdi olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ekim, "Tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına olanak sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim, devletin, çalışanların, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde yürüttüğü çalışmaların, ülkenin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz ki 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz.' diyen bir nebinin ümmetiyiz. Bugüne kadar kurum olarak çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. İşçilerimizin iş güvenliği konusundaki gereksinimlerine ve sendikal faaliyetlerine her zaman destek verdik. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçaabat Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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