Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 108\'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekim, zaferin önemine değinerek, kahraman ecdadın bu destansı zaferini hatırlamanın ve minnetle anmanın gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, şehitlere ve gazilere olan minnet ve şükranlarını da dile getirdi.

29.04.2024 12:18
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Nisan 1916'da İngiliz ordusuna tarihinin en büyük hezimetinin yaşatılmasının 108'inci yıl dönümü olan Kut'ül Amare Zaferi'nin kahramandan ecdadın kazandığı destansı zaferlerden biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin ikiz kardeşi olarak nitelendirilen Kut'ül Amare Zaferi'nin önemine değinen Ekim, şunları kaydetti:

"108 yıl önce inançlarını silah yapan ordumuzun zor şartlar ve imkansızlıklara rağmen tarihin sayfalarına ilmek ilmek işlediği başarısının ismidir. Yıkılmaz irade, sarsılmaz iman ve inancın göstergesi olan Kut'ül Amare Zaferi, her yıl hatırlanması ve hafızalarımızdan silinmemesi gereken tarihimizin mihenk taşlarındandır. Ecdadımızın elde ettiği her başarının altında şartlar ne olursa olsun, mevcut tüm olumsuzluklara rağmen vatanına, milletine ve bayrağına kalpten bağlılığı yatmaktadır."

Ekim, tarihe ışık tutarak geleceği aydınlatan zaferin 108'inci??????? yılını bir kez daha idrak etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu kutlu gün vesilesiyle canları pahasına korudukları bu toprakları bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve tazimle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Osman Nuri Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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