Akçaabat\'ta Halk Şenliği Coşkusu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 27. Kayabaşı Karaabdal Halk Şenliği gerçekleştirildi.
Kayabaşı Yaylası'nda düzenlenen şenlik, Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Işıklar Derneğince organize edildi.
Şenlikte, yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynadı.
Yöresel sanatçıların da sahne aldığı şenlikte, vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.
