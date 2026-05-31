Akçaabat'ta Hıdırellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçaabat'ta Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Akçaabat\'ta Hıdırellez Şenliği Coşkusu
31.05.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hıdırellez Şenliği'nde horon oynandı, birlik mesajları verildi. Yol projeleri açıklanarak hedefler paylaşıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Mehmet Ağanın Çayırı'nda Akçaabat Belediyesinin desteğiyle yapılan şenliğe katılan vatandaşlar horon oynadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu tür programlarda horonun birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Geçen yıl söz verdikleri yol yapım çalışmasını tamamladıklarını ifade eden Genç, "Kayabaşı ve Büyükoba güzergahlarını da beton yol ile birbirine bağlayacağız. Ancak hedefimiz bununla sınırlı değil. Buradan Kayabaşı'na kadar kesintisiz ve konforlu ulaşımı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hizmetleri yapmak bizim görevimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Akçaabat Belediye Başkanımızla el ele vererek bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise organizasyonda emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hıdırellez, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat'ta Hıdırellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 15:23:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Akçaabat'ta Hıdırellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.