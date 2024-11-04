Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda öldü.
Darıca Mahallesi'nde 27 yaşındaki Beytullah Komar, silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Komar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Akçaabat'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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