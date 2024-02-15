Akçadağ'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akçadağ'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Akçadağ\'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Operasyon sonucunda suça konu malzemeler ele geçirildi ve zanlılar adliyeye sevk edildi.

15.02.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 85 saat güvenlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan S.G. ve V.E'nin adreslerinde yapılan aramada piyasa değeri 80 bin lira olan suça konu malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Akçadağ, Tutuklama, Hırsızlık, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçadağ'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: Akçadağ'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement