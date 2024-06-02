Akçadağ\'da PKK/KCK üyesi hükümlü yakalandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde yol uygulaması yaptı.

Ekipler bir firmaya ait otobüste seyahat eden K.D'nin (39) kimlik sorgulamasında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

K.D. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.