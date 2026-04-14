Akçakale\'de İnekler Tahliye Kanalından Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşen 2 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Şahinsoylu Mahallesi ile Kurudere Mahallesi'nde otlayan 2 inek tahliye kanalına düştü.
Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan inekler için itfaiye ekiplerinden yardım talep edildi.
Her iki mahallede çalışma yapan ekipler, 2 ineği mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?