Akçakale\'de Silahlı Saldırı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yeri ile eve silahlı saldırı düzenlendi, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Y.G'ye ait iş yeri ile eve, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olayda yaralanan olmazken, iş yeri ve evde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen otomobildeki şüphelinin silahla ateş açması ve aracın bölgeden uzaklaşması yer alıyor.