Akçakoca\'da 4 kişinin öldüğü TIR kazasında 7 yaralı taburcu edildi

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde TIR'ın patpat diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştığı 4 kişinin öldüğü kazada, 9 yaralıdan 7'si taburcu edildi. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, pazartesi akşam saatlerinde Akçakoca-Alaplı kara yolunda meydana geldi. Mete K. yönetimindeki TIR, önünde ilerleyen Hasan Cumhur yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, Perçin Dayan, Lütfü Demir, Masum Demir ve Hasan Cumhur hayatını kaybetti. Sultan D., Sevim D., Diyar D., Süleyman D., Fatma D., Yusuf D., Ayşegül D., Suna D. ve Mete K. yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi.

Yaralılardan 7'si hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Sultan D.'nin genel cerrahi servisinde, Suna D.'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın önünde ilerleyen patpata çarptıktan sonra yol kenarına devrildiği anlar yer aldı.