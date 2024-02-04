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Akçakoca'da Balıkçılar Olumsuz Hava Koşullarının Sona Ermesiyle Yeniden Ava Çıktı - Son Dakika
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Akçakoca'da Balıkçılar Olumsuz Hava Koşullarının Sona Ermesiyle Yeniden Ava Çıktı

Akçakoca\'da Balıkçılar Olumsuz Hava Koşullarının Sona Ermesiyle Yeniden Ava Çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarının sona ermesiyle balıkçılar tekrar ava çıktı. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte balık çeşitliliği arttı. Balıkçılar, yeni açılmaya başladığı için balık fiyatları biraz pahalı.

04.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:39
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşullarının sona ermesinin ardından yeniden ava çıktı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek yerleşim birimi Akçakoca'da, yaklaşık 1 haftadır etkili olan kuvvetli rüzgar sona erdi.

Balıkçıların hava koşullarının düzelmesinin ardından tekrar ava çıkmasıyla, boş kalan tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçıların 1 haftadır kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadığını hatırlattı.

Hava şartlarının normale döndüğünü, balıkçıların teknelerini tekrar denize sürdüğünü vurgulayan Karakaş, "Kıyı ve trol balıkçılarımız, tekrar aktifleşti. Trol avcılığında mezgit, barbun, kalkan, istavrit, tirsi türü balıklar, kıyı balıkçılığında da yine tirsi, kefal ve levrek tezgahlarda yerini almaya başladı. Balıkçılar, yeni yeni açılmaya başladığı için balık fiyatları biraz pahalı. Hamsi avcılığı hala bölgemizde olmamakla birlikte, hamsi Marmara destekli tezgahlarımızda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Akçakoca'da Balıkçılar Olumsuz Hava Koşullarının Sona Ermesiyle Yeniden Ava Çıktı - Son Dakika
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