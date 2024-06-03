Akçakoca'da Halk Eğitim Merkezi'nde El Emeği Ürünler Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akçakoca'da Halk Eğitim Merkezi'nde El Emeği Ürünler Sergisi

Akçakoca\'da Halk Eğitim Merkezi\'nde El Emeği Ürünler Sergisi

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Orhangazi Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Merkezde yıl boyunca eğitim gören yaklaşık 12 bin kursiyerin hazırladığı çini, el işi, dokuma, yağlı boya resim, dikiş nakış örnekleri ile süs ve hediyelik eşyalar davetlilerin beğenisine sunuldu. Vali Selçuk Aslan, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

03.06.2024 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Orhangazi Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Merkezde yıl boyunca eğitim gören yaklaşık 12 bin kursiyerin hazırladığı çini, el işi, dokuma, yağlı boya resim, dikiş nakış örnekleri ile süs ve hediyelik eşyalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Eserleri inceleyen Vali Selçuk Aslan, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Orhangazi, Akçakoca, Selçuk, Düzce, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da Halk Eğitim Merkezi'nde El Emeği Ürünler Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 19:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: Akçakoca'da Halk Eğitim Merkezi'nde El Emeği Ürünler Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement