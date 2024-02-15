Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu - Son Dakika
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Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu

Akçakoca\'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu

Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti. Balıkçılar teknelerini barınağa bağlarken bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi. Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

15.02.2024 18:41  Güncelleme: 18:42
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Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.

Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.

Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu - Son Dakika
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