Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Rüzgar nedeniyle boyu 3 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Yükselen Dalgalar - Son Dakika
