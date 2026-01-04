Alanya Akçatı'da İmece Usulüyle Tamamlanan Çok Amaçlı Salon Hizmete Açıldı - Son Dakika
Alanya Akçatı'da İmece Usulüyle Tamamlanan Çok Amaçlı Salon Hizmete Açıldı

04.01.2026 16:27  Güncelleme: 19:45
Alanya Belediyesi, Akçatı Muhtarlığı ve mahalle sakinleri tarafından imece usulüyle tamamlanan Akçatı Mahallesi Çok Amaçlı Salon, düzenlenen kahvaltı programıyla hizmete açıldı. Proje, mahallede birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla hayata geçirildi ve çeşitli sosyal alanlar içeriyor.

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, Akçatı Muhtarlığı ve mahalle sakinleri tarafından imece usulüyle tamamlanan Akçatı Mahallesi Çok Amaçlı Salon hizmete açıldı.

Alanya Belediyesi, Akçatı Muhtarlığı ve mahalle sakinlerinin ortaklaşa başlattığı ve imece usulüyle tamamlanan Akçatı Mahallesi Çok Amaçlı Salon hizmete girerken, projede emeği geçenler düzenlenen kahvaltı programında buluştu.

Programa Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Başkan Danışmanları Faruk Konukçu, Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Meclis Üyeleri Haydar Uyar ile İrem Yunusoğlu, Akçatı Mahalle Muhtarı Hüseyin Güven ve mahalle sakinleri katıldı.

Muhtar Güven, "Buradaki asıl amacımız birlik, beraberliği pekiştirmek. İlk olarak değerli halkımızdan ve burada emek veren tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Her daim mahallemiz için hizmet istediğimizde elimi boş döndürmeyen değerli Başkanımız Osman Tarık Özçelik ve ekibine teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun var olun. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" dedi.

Projede çocuk oyun grubu, kurban kesim alanı, açık ve kapalı mutfak, çay ocağı, spor alanı ve meydan yer alıyor.

