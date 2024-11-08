Akciğer Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Akciğer Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bir seminer düzenleyerek, sigaranın bırakılması ve hastalığın önlenmesi konularında bilgilendirmelerde bulundu. Katılımcılar, etkinlik sonrası gökyüzüne beyaz balonlar bıraktı.

08.11.2024 09:58
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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi iş birliğiyle Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla farkındalık semineri düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi'nin "Nefes Almayı Seç", "Sigaraya değil hayata şans ver", "Kanser olmamak için sigaraya son ver, akciğer kanseri önlenebilir, unutma", "Hayat nefesle başlar, duman yerine nefes almayı seç" gibi sloganlarla desteklediği akciğer kanseri farkındalık seminerine, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Onkoloji Hastanesi doktorları, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Seminerde, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi Göğüs Hastalıkları Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Derya Yenibertiz, "Akciğer kanseri nedir?", "Hastalık aşamaları nelerdir?", "Akciğer kanserine yakalanmadan önce neler yapılmalı?", "Erken teşhisin önemi, tedavi süreci nasıl işliyor?" başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi. Derya Yenibertiz, konuşmasımda akciğer kanseriyle mücadelede sigarayı bırakmanın önemine işaret etti.

Başkan Odabaşı da sağlıklı yaşam ve temiz çevrenin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Temiz çevre ve sağlıklı bir yaşam ile bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum"

"Akciğer kanseri, hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir hastalık. Bu semineri önemsiyorum, çünkü hepimizi tehdit eden bu hastalık, doğru adımlar atıldığında önlenebilir. Temiz çevre ve sağlıklı bir yaşam ile bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak sokaklarımızı temiz tutuyor, çöp konteynerlerimizi düzenli olarak ilaçlıyoruz. Temiz hava sağlamak adına daha fazla ağaç dikme çalışmalarına devam edeceğiz. Temiz bir Gölbaşı, temiz bir Türkiye ve temiz bir dünya için elimizden geleni yapıyoruz. Toplum olarak bilinçlenirsek, bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyorum."

Seminerin ardından Atatürk Sahil Parkı'na giden katılımcılar, gökyüzüne farkındalık için  beyaz balonlar bıraktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akciğer Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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