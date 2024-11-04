Akciğer Kanserini Yenen Öğretmenden Sigara Uyarısı

Güncel

Afyonkarahisar'da sigara kullanımına bağlı yakalandığı akciğer kanserini uygulanan tedavinin yanı sıra ailesinin de desteğiyle yenen 67 yaşındaki emekli öğretmen Muammer Savran, kullananlara kötü alışkanlıklardan uzak durun çağrısında bulunuyor.

Savran, Afyonkarahisar'da uzun yıllar öğretmenlik ve kamuda idarecilik yaptıktan sonra 2008'de emekli oldu.

Sonrasında özel eğitim kurumlarında mesleğini sürdürmeye devam eden Savran, 2016'da göğüs ve sırt ağrısı dayanılmaz boyuta ulaşınca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Kendisine de dedesi ve babasını kaybettiği akciğer kanseri teşhisi konulan Savran, uygulanan tedavinin yanı sıra ailesinin ve çevresindekilerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmasıyla yaklaşık bir yılda kanseri atlattı.

"Bu süreçte sigara konusunda, '1 taşla 3 kuş vurduk' diyebiliriz"

Savran, AA muhabirine, hastaneye yattığı gün sigarayı bıraktığını, akciğer kanseri olduğu için moralinin bozulduğunu söyledi.

Tedavi sürecinin belirli bir kısmının zor geçtiğini anlatan Savran, "Belirli aralıklarla kemoterapi, ışın ve ilaç tedavisi aldım. Bu süreçte her gün hastaneye gidip geldim. İştahsızlık nedeniyle çok kilo kaybı yaşadım. Erken tanı, kemoterapi ve takip süreçleriyle birlikte yaklaşık bir yıl sonra akciğerimdeki kanserli hücreler yok oldu." dedi.

Savran, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, kontrolleri için 6 ayda bir hastaneye gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik yıllarında çok sigara içtim. Evimde de sigara içerdim. İki oğlum da benden görerek lise çağlarında sigara içmeye başladı. Sonra akciğer kanseri tedavi sürecim, ders oldu. İki oğlum da bu süreçte sigara içmeyi bıraktı. Ben en çok onlara sevindim, memnun oldum. Gençliğimde çok sigara içtim, bunun da zararını gördüm. İnşallah, çocuklarım sigaradan çok fazla zarar görmeden yaşarlar. Bu süreçte sigara konusunda '1 taşla 3 kuş vurduk' diyebiliriz. Çevremdekileri de sigara içmemeleri konusunda uyarıyorum, tavsiyelerde bulunuyorum. Bazen öğrencilerimle karşılaşıyorum. Hastalığımı duyanların benimle ilgili akıllarına gelen ilk şey, çok sigara içtiğim oluyor. Öğrencilerimin aklında bu şekilde kalmak, gerçekten zoruma gidiyor, üzülüyorum."

"Sanki bana bir şey olmaz gibi geliyordu, ama oluyor, bana da oldu"

Bu konuyu çok önemsediğini ve sigara içtiği dönemin pişmanlığını yaşadığına işaret eden Savran, "Sigaraya çok fazla para harcadım. Kendimi zehirledim, ölüyordum. Bunları düşündükçe pişmanlığım artıyor. Kanser olmama sigara sebep oldu. Dedem 63, babam 67 yaşında akciğer kanserinden öldü. Sanki bana bir şey olmaz gibi geliyordu, ama oluyor, bana da oldu." ifadesini kullandı.

Savran, ömrü yettiğince sigaranın zararlarını anlatmaya devam edeceğini kaydetti.