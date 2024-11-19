Akdağ Kayak Merkezi Sezon Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Akdağ Kayak Merkezi Sezon Hazırlıklarını Tamamladı

Akdağ Kayak Merkezi Sezon Hazırlıklarını Tamamladı

Samsun'un Akdağ Kayak Merkezi, kayak sezonuna 15 Aralık'ta merhaba diyecek, kar kalınlığı bekleniyor.

19.11.2024 16:47
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Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kayak sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1900 metre rakımdaki tesis, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ile misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Samsun'a 80, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi, kış aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor. 1500 metre pist uzunluğu bulunan tesis, 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyejle kayakseverlere hizmet veriyor.

Sezonun 15 Aralık'ta başlaması öngörülürken karın daha erken yağması ve istenilen kalınlığa ulaşması durumunda açılış takvimi de öne çekilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Akdağ Kayak Merkezi'nin kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, tüm kayakseverleri Akdağ Kayak Merkezi'ne davet etti.

Doğan, "Samsun'umuz yazın ayrı kışın ayrı güzellikleri barındırıyor. Biz şehrimizde her mevsim turizmin aktif ve yoğun olması gerektiğine inanıyoruz. Samsun'da hedefimiz tüm turizm destinasyonlarında 12 ay turizm. Kış turizmi denildiğinde de akla Samsun gelsin Akdağ Kayak Merkezi gelsin istiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle Samsun'umuzun değerlerini daha ileri taşımayı, bu güzellikleri herkese tanıtmayı gaye ediniyoruz."

Kaynak: AA

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