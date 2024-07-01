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Akdeniz'de balıkçı ağlarına takılan 132 bin deniz kaplumbağası ışıklı ağlarla korunuyor

-Akdeniz'de yaklaşık 40 bin caretta carettanın ölümü bilinçli balıkçılarla engellenecek

DENİZLİ - Her yıl Akdeniz'de yaklaşık 132 bin caretta carettanın ağlara takıldığını ve yaklaşık 40 binin yaşamını yitirdiğini ifade eden Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, balıkçılarım ışıklı ağlar kullanmasını sağlayarak deniz kaplumbağalarının koruduklarını ifade etti.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yuvalarını ve yavrularının korunmasına yönelik çalışmalar neticesinde Türkiye'deki yuva sayılarında artış gerçekleşti. Yuva koruma çalışmalarına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle yuva, yumurta ve yavruların korunduğunu ifade eden DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Akdeniz'de ciddi koruma çalışmaları yapıldığını ifade etti. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan koruma çalışmalarında gönderilen yavruların artık anne olarak doğduğu kumsallara geldiğini ifade eden Prof. Dr. Kaska, "Yuva sayılarımız belki 200 300'lü sayılardan 600- 700'lü sayılara ulaştı. Neredeyse yüzde 50'ye varan belki bazı kumsallarda yüzde 100'e varan yuva sayılarında bir artış gösterdi. Aslında kaplumbağaların çok iyi korunduğunu söyleyebiliriz ancak biz ne kadar yuvaları yavruları korusak da kaplumbağaların korunması için denizde de koruma çalışmaları gerekli. Çünkü Akdeniz'in tamamında balıkçı ağları bir yılda 132 bin civarında kaplumbağa takılıyor. Bu ağlara takılan kaplumbağaların 30 bin, 40 bini de maalesef ölebiliyor. Dolayısıyla ölümlerin yerine yeni yavruları göndermek önemli ama o ölümlerin azaltılması yönünde de çalışmalar yapıyor" dedi.

Bilinçli balıkçıların işbirliği ile deniz kaplumbağaları korunmaya çalışılıyor

Deniz içerisinde caretta carettaları koruma çalışmalarını anlatan Prof. Dr. Kaska, "Balıkçıların ağlarını ışık takarak kaplumbağaların bu ağları görmesini sağlıyoruz ve kaplumbağa takılmaktan vazgeçerek ya da ışığı gördüğü için ağdan uzaklaşıyor. Bu çalışmalarla kaplumbağa ölümünü azaltmaya çalışıyoruz. Oltaların uçlarını J şeklinde biraz daha ucunu kıvrık hale getirirsek kaplumbağanın boğazına saplanmadan çıkarılabiliyor. Bu oltaların kullanması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle trol ağlarında kaplumbağaların trol rolün içerisine geçmesini önleyecek bir ızgara takıyoruz. Bu ızgara sayesinde kaplumbağa dışarı çıkabiliyor ve kurtulabiliyor. İşte bu da kaplumbağa dışlama cihazı diyoruz. Bunun gibi ağlara takılmanın azaltılıp kaplumbağaların daha iyi korunması için çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.