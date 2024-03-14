Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kazasında en az 60 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin karıştığı kazada en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Mantoo, X sosyal medya platformundan Akdeniz'deki tekne kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kazada en az 60 kişinin ölümünün bildirildiğini kaydeden Mantoo, bu olayı "Akdeniz'deki büyük trajedilerden biri" olarak niteledi.
Mantoo, "Denizdeki bu korkunç olayların her biri, kayıtsızlığın ve eylemsizliğin ölümcül maliyetini hatırlatıyor. Acilen daha güvenli alternatiflere ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz, en az 60 göçmenin denizde kaybolduğunu bildirmişti.
STK'ye ait Ocean Viking gemisinin, Libya'dan bir hafta kadar önce hareket eden göçmen teknesine dün kurtarma operasyonu düzenlediği ve 25 kişiyi kurtardığı belirtilmişti.
Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) duyurularını paylaştığı X hesabında, "Orta Akdeniz'de meydana gelen bir tekne kazası haberi bizi derinden üzdü. Ocean Viking gemisi, bir hafta önce Libya'dan ayrılan 25 kişiyi kurtardığını ancak yaklaşık 60 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi. Denizde devriyeleri güçlendirmek ve daha fazla trajediyi önlemek için acil eyleme geçilmesi gerekiyor." ifadelerine yer vermişti.
Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu
Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.
Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.
STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.
Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası bazen de Malta oluyor.
Diğer yandan teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması veya teknenin alabora olması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'ı ziyaret ederek Zengezur Koridoru projesinin önemini vurguladı. Uraloğlu, projenin Iğdır'a ayrı bir değer katacağını belirtti ve Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.
Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 organizatör tutuklandı.
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Zafer Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Tatar, sosyal medya hesabında 2 kişiyle küfürlerle tartıştı. Tatar, küfürlerle karşılaşınca sert sözlerle yanıt verdi ve adresini, telefon numarasını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda bu iddiaları söylemediği belirtildi.
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 200 lira ile 12 bin Suriye lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Altınok, esnaf ve sanatkarları tebrik ederek, sitelerin 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti ve çözüm önerilerini paylaştı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Altınok için oy isteyerek, Ankara'da yeni bir dönemin başlamasını istediklerini ifade etti. İftar programına birçok siyasi isim de katıldı.
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