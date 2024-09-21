Akdeniz\'de Şimşek Fırtınası

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Akdeniz'de şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

HATAY - Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan yağışlı birlikte kendini gösteren şimşekler, İskenderun Körfezi'nde geceyi aydınlattı.

Doğu Akdeniz'in yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gün içerisinde zaman zaman yağışlı hava etkili oldu. İskenderun ve Belen ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte şimşek fırtınası kendini gösterdi. Bir biri ardına çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. İskenderun Körfezi üzerinde çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Akdeniz'de ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.