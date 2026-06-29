Akdeniz Tıp Fakültesi Mezunları Diplomasını Aldı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunları, diplomalarını alarak ant içti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet ve Yemin Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk doktorların diyar diyar gezerek bugünkü kazanımları elde ettiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık hizmetinin çok geliştiğini belirten Şahin, Türk sağlık sisteminin uçaklarının, dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarını alıp ülkeye tedavi için getirdiğini dile getirdi.

Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şahin, "İnanıyorum ki bu millete büyük hizmetler sunacaksınız. Sizler bizim, ailelerinizin ve bütün milletimizin gözbebeğisiniz. Siz bu milletin en nadide cevherisiniz." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise bugün mezun olan öğrencilerin klasik tedavilerin geride kaldığı, robotik cerrahi ve yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı şanslı bir dönemde mesleğe adım atacağını vurguladı.

Robotik cihazların cerrahlara yeni imkanlar sunduğunu, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel tedavilerin üretilebildiğini ifade eden Özkan, "Gen tedavileri yıllarca çaresiz kabul edilen hastalıklar için bir umut oluşturuyor. Belki bugüne kadar bize mucize gelen şeyler sizin için klasik uygulamalar olacak." diye konuştu.

Özkan, üniversite bünyesinde kurulan Sağlık Araştırma Merkezi ile geleceğin tedavilerinin yapılacağını belirterek, bu merkezde çok kısa zaman sonra dünyada daha önce yapılmayan bir tedavinin uygulanacağını aktardı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol da mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Programda, dönem birincisi Osman Külçür, yaş kütüğüne, isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. Öte yandan mezun öğrencilerden Begüm Özdemir, onur belgesini aynı üniversitede görev yapan babası Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özdemir'den aldı.

Protokol üyeleri, öğretim üyeleri ile ailelerin de katıldığı törende, 238 tıp fakültesi mezunu ant içti.