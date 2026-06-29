Akdeniz Tıp Fakültesi Mezunları Diplomasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz Tıp Fakültesi Mezunları Diplomasını Aldı

29.06.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, törenle diplomalarını alarak ant içti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunları, diplomalarını alarak ant içti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet ve Yemin Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk doktorların diyar diyar gezerek bugünkü kazanımları elde ettiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık hizmetinin çok geliştiğini belirten Şahin, Türk sağlık sisteminin uçaklarının, dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarını alıp ülkeye tedavi için getirdiğini dile getirdi.

Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şahin, "İnanıyorum ki bu millete büyük hizmetler sunacaksınız. Sizler bizim, ailelerinizin ve bütün milletimizin gözbebeğisiniz. Siz bu milletin en nadide cevherisiniz." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise bugün mezun olan öğrencilerin klasik tedavilerin geride kaldığı, robotik cerrahi ve yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı şanslı bir dönemde mesleğe adım atacağını vurguladı.

Robotik cihazların cerrahlara yeni imkanlar sunduğunu, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel tedavilerin üretilebildiğini ifade eden Özkan, "Gen tedavileri yıllarca çaresiz kabul edilen hastalıklar için bir umut oluşturuyor. Belki bugüne kadar bize mucize gelen şeyler sizin için klasik uygulamalar olacak." diye konuştu.

Özkan, üniversite bünyesinde kurulan Sağlık Araştırma Merkezi ile geleceğin tedavilerinin yapılacağını belirterek, bu merkezde çok kısa zaman sonra dünyada daha önce yapılmayan bir tedavinin uygulanacağını aktardı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol da mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Programda, dönem birincisi Osman Külçür, yaş kütüğüne, isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. Öte yandan mezun öğrencilerden Begüm Özdemir, onur belgesini aynı üniversitede görev yapan babası Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özdemir'den aldı.

Protokol üyeleri, öğretim üyeleri ile ailelerin de katıldığı törende, 238 tıp fakültesi mezunu ant içti.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Akdeniz, Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz Tıp Fakültesi Mezunları Diplomasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aydemir Çetin Aydemir Çetin:
    Keşke bu doktorlar çıktıktan sonra da ülkede kalıp ormanları, su kaynaklarını korumak için bir şey yapsalar, sadece robotik cerrahiden ibaret değil sağlık ya. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:32:31. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz Tıp Fakültesi Mezunları Diplomasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.