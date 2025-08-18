Akdeniz Üniversitesi Akciğer Naklinde Üçüncü Merkez Oldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyada bu kadar çeşitte naklin yapıldığı tek merkez olduklarını belirterek, " Böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, kornea, dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz nakli, kol nakli. Şimdi de akciğer nakli yapabilen Türkiye'de üçüncü kurum olduk." ifadesini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezinin, Sağlık Bakanlığından aldığı ruhsatla Türkiye'nin akciğer nakli yapabilen üçüncü merkezi olduğu bildirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen rektör Prof. Dr. Özkan, "organ nakli" denildiğinde akla ilk Akdeniz Üniversitesi'nin geldiğini belirterek, "Çok mutluyum. Bir organ nakli ekibi üyesi olarak bu haberi aldığım zaman çok heyecanlandım." ifadesini kullandı.

Üniversitenin 50 yıl önce organ nakli felsefesiyle kurulduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Biz dünyada bu kadar çeşitli naklin yapıldığı tek merkeziz. Böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, kornea, dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz nakli, kol nakli. Şimdi de akciğer nakli yapabilen Türkiye'de üçüncü kurum olduk. Bu açıdan da çok kıymetli. Akciğer nakli ihtiyacında nefes alamıyorsunuz. Maalesef bu hastalarımıza umut olamıyorduk. İçimiz acıyarak hastaları Ankara'ya ve İstanbul'a gönderiyorduk. Akciğer nakli yapıyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı."

Prof. Dr. Özkan, enfeksiyonlara açık bir organ olduğu için akciğer naklinde rehabilitasyon ve enfeksiyon takibinin çok önemli olduğunu belirterek, merkezdeki ekibin bu iki alanda çok tecrübeli olduğunu vurguladı.

"Bu yıl 126 böbrek, 29 karaciğer ve 10 kalp nakli yaptık"

Geçen yıl ince bağırsak nakli için gerekli adımları attıklarını hatırlatan Özkan, akciğer nakliyle Akdeniz Üniversitesi'nde yapılamayan nakil kalmadığına işaret etti. "Ameliyattan sonra en önemli şey hastayı ne kadar hayatta tutabildiğiniz ve ne kadar kaliteli yaşattığınız." ifadesini kullanan Özkan, bu konuda Akdeniz Üniversitesi'nin çok iyi iş çıkardığını, hastalarını sahiplendiğini ve çok yakından takip ettiğini belirtti.

Özkan, bu yıl içerisinde 126 böbrek, 29 karaciğer ve 10 kalp nakli yaptıklarını belirtti.

Organ naklinde en kritik noktanın kadavradan nakil olduğunu bildiren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Canlıda her organı kullanamıyoruz. Kalbi kullanamıyoruz. Canlıdan karaciğer ve böbrek hastaya risk teşkil ediyor. Bu anlamda kadavra bulunmaz bir nimet. Ölümü gerçekleşmiş insanlara 'kadavradan nakil' diyoruz. Maalesef beyin ölümü gerçekleşmiş insanlar. Bu bağlamda onların tüm organları kullanılabilir. Kalp, kornea nakilleri için çok bekleyen insan var. Herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Organ verin can verin."