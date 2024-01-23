AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi\'nde İkizden İkize Transfüzyon Sendromu Tanısı Konulan Bebekler Hayata Tutundu

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde ikizden ikize transfüzyon sendromu tanısı konulan anne karnındaki ikiz bebekler, yapılan operasyonla hayata tutundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ve Prof. Dr. Cem Sanhal tarafından Sema Oğul'a hamileliğinin 23'üncü haftasında ikizden ikize transfüzyon sendromu tanısı ile anne karnında müdahale yapıldı. Yapılan operasyon ile tedavisi yapılan Alya Oğul ve Lina Oğul ikiz bebekler, 36 haftalıkken dünyaya geldi.

TEK YUMURTA İKİZİ BEBEKLERDE GÖRÜLEN ÖNEMLİ BİR HASTALIK

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, 'İkizden ikize transfüzyon sendromu her iki bebek için ağır sonuçlar doğurabilen, kaybedilmelerine yol açabilen bir durumdur. Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılan fetoskopik lazer fotokoagülasyon işlemi yaptık. Ardından takip ettik. Sonrasında hastanın kliniğinde bir düzelme görüldü. ve hastamız 36'ncı haftada sağlıklı bebeklerini kucağına aldı. Bu tabi özel bir tedavi. Sonuçların bu şekilde olması aile için de bebek için de gayet iyi oldu. Tek yumurta ikizlerinin yüzde 15'inde görülebilen bir hastalık bu. Tedavi edilmeyecek olursa bebeklerin kaybına hayatta kalanlarda da nörolojik sekellere yol açıyor. Bu yapılan tedavi sekel açısından da hayatta kalma açısında da çok büyük fayda sağlıyor" dedi.

'İKİZLERİMİZ BİRBİRİNDEN KAN ÇALIYORDU'

İkizlerin annesi Sema Oğul, '23 haftalıkken ikizlerimiz birbirinden kan çalıyordu. Sağ olsun İnanç Bey bize bu konuda yardımcı oldu aradaki damarlar yakıldı. Birinin suyu az, birinin fazlaydı. Birinin kanı az, birinin çoktu. Her hafta muayenemizi olduk. Başarılı bir hamilelik geçirdik. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgilendiler ameliyatımız da çok başarılıydı" şeklinde konuştu.

YÜZDE 40 ŞANS İKİZLERİ HAYATA BAĞLADI

23 haftalıkken çocuklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen baba Şahin Oğul, 'Hocalarımız yüzde 40 şansımızın olduğunu bu ameliyatı olup çocuklarımızın yaşayabileceğini söyledi. İkizden ikize kan çalma işleminin kötü olduğunu söylediler. Gebeliği sonlandırmak veyahut şansımızı deneyerek tedavimizi uygulamak zorundayız dedi. Denedik oldu, Allah razı olsun tüm emeği geçen hocalarımızdan. Diğer ailelerimize de tavsiye ederim. Tanışmadan sormadan gebeliği sonlandırmasınlar, yüzde 40 da olsa bir şans. İkisi de kucağımızda herhangi bir sıkıntıları yok. Allah olmayanlara da nasip etsin" ifadelerini kullandı.