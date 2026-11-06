Akdeniz Üniversitesi'nde 29 yılda 150 kalp nakli yapıldı, yaklaşık 450 hasta bekliyor - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nde 29 yılda 150 kalp nakli yapıldı, yaklaşık 450 hasta bekliyor

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Akdeniz Üniversitesi\'nde 29 yılda 150 kalp nakli yapıldı, yaklaşık 450 hasta bekliyor
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Akdeniz Üniversitesi\'nde 29 yılda 150 kalp nakli yapıldı, yaklaşık 450 hasta bekliyor
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kalp naklinin üzerinden 29 yıl geçti, bugüne kadar 150 nakil yapıldı. Prof. Dr. Ömer Bayezid, merkezde yaklaşık 450 hastanın nakil beklediğini, organ bağışı az olduğu için nakil sayısının sınırlı kaldığını belirtti.

Türkiye'de organ naklinin önemli merkezlerinden Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 29 yılda 150 kalp nakli yapıldı.

Dünyanın ilk rahim naklinin, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol ile kalp, karaciğer, kemik iliği, böbrek, kornea, pankreas, ince bağırsak nakillerinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi gelişmiş teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla yurt içinden ve dışından gelen hastalara umut oluyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve kalp yetmezliği çeken birçok hasta da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen kalp nakilleri ile hayata tutunuyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, AA muhabirine, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı sayısını artırmak için çalışmalarını artırdıklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi'nin geçen yıl Türkiye'de en fazla kalp nakli gerçekleştiren merkez olduğunu belirten Bayezid, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptıkları anlaşma kapsamında orada da kalp nakli yaptıklarını ifade etti.

450'ye yakın hasta kalp bekliyor

Merkezde gerçekleştirilen ilk kalp naklinin üzerinden 29 yıl geçtiğini ve hastanın sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü aktaran Bayezid, "Bugüne kadar 150 kalp nakli yaptık. 450'ye yakın hastaya da yapay kalp cihazı yerleştirdik." dedi.

Kalp naklinin yerini tutabilecek başka bir tedavi yönteminin henüz bulunmadığını vurgulayan Bayezid, Akdeniz Üniversitesi'nin kalp nakli bekleyen hasta listesinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu bilgisini verdi.

Organ bağışı sayısının yetersizliğinin nakil sayılarını da etkilediğine dikkati çeken Bayezid, "450 kişi umutla bekliyor ancak çok az sayıda bağış yapıldığı için çok az sayıda nakil oluyor. Bu bağışı artırmak gerekiyor. Bunun için de ailelerin bilinçli olması ve organ bağışı konusunda istekli olması gerekiyor." diye konuştu.

Bayezid, organ bağışının birden fazla hastaya yaşam şansı sunduğunun altını çizerek, "Bir insanın hayatını kaybettikten sonra başka bir insana yapabileceği en büyük iyilik organ bağışıdır. Yani sadece kalp değil, böbrek, karaciğer, akciğer, pankreas, kornea gibi bir vericiden birçok organ alınabiliyor. İnsanlar bu sayede yaşama tutunuyor, hayatta kalıyor veya görebiliyor. Bunlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Akdeniz ÜniversitesiÖmer BayezidKalp NakliSağlıkGüncelSon Dakika

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