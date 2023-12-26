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Akdeniz Üniversitesi'nden 68 Milyon Liralık Dış Kaynaklı Destek - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nden 68 Milyon Liralık Dış Kaynaklı Destek

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu sene dış kaynaklı 93 projeye 68 milyon lira destek verildiğini açıkladı. Üniversitenin bilimsel üretim hedefine ulaşmak için dış kaynaklı desteklerin önemli olduğunu belirten Özkan, projelerin finansal bir rakamdan daha fazlası olduğunu vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi\'nden 68 Milyon Liralık Dış Kaynaklı Destek
26.12.2023 - 17:03,  Güncelleme: 17:06
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu sene dış kaynaklı 93 projeye 68 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen 2023 Yılında Kabul Edilen Dış Kaynaklı Projeler Toplantısına Rektör Prof. Dr. Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen ve ödül alan akademisyenler katıldı.

Rektör Özkan, YÖK tarafından Aday Araştırma Üniversitesi Programına dahil edildiklerini hatırlatarak, üniversitelerinin bilimde öncü rol üstlendiğini ifade etti.

Üniversite olarak bilimsel araştırmalara önemli bütçe ayırdıklarını bildiren Özkan, "Ancak daha fazla bilimsel üretim hedefimize sadece kendi öz kaynaklarımızla ulaşmak zor olacaktır. Bu nedenle dış kaynaklı destekler bizim için büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, 2023'te kabul edilen dış kaynaklı desteklenen 93 proje olduğunu hatırlatarak, bütçesi 68 milyon lira olan bu projelerin sadece finansal bir rakam değil, aynı zamanda bilgi üretimine olan katkının somut yansıması olduğunu aktardı.

Özkan, projesi desteklenen akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA
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