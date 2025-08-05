Akdeniz Üniversitesi'nden Sahte Diploma Açıklaması

KAMU kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve belge düzenlenmesine ilişkin Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen hiçbir resmi belge ya da diploma, kopyalanan bu e-imza kullanılarak oluşturulmamış ve işlem görmemiştir denildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, üst düzey kamu görevlilerine ait elektronik imzaların yasa dışı yollarla kopyalanarak sahte diploma düzenlendiği iddiaları üzerine, adının bu kapsamda anıldığı Akdeniz Üniversitesi olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucunda, sahte kimlik ve belgelerle bazı kamu görevlilerine ait e-imzaların kopyalandığı ve bu yolla çeşitli usulsüz işlemler yapıldığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma devam etmektedir. Bu süreçte, Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanımıza ait nitelikli elektronik imzanın, kendisinin bilgisi ve onayı dışında 27 Eylül 2024 tarihinde yasa dışı yollarla kopyalandığı tespit edilmiş, 5 Kasım 2024 tarihinde ise durumun fark edilmesiyle ilgili imza 'hak mahrumiyeti' gerekçesiyle derhal iptal edilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi suç duyurusunda bulunulmuş, soruşturma sürecine ilişkin tüm bilgi ve belgeler ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılmıştır.

'OBS'YE DOĞRUDAN GİRİŞ YETKİSİ YOK'

Habere konu elektronik imza ile üniversitenin öğrenci bilgi sistemine (OBS) doğrudan giriş yetkisi bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Aynı şekilde, ilgili elektronik imza ile üniversite içi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) erişim mümkün değildir. Bu kapsamda, Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen hiçbir resmi belge ya da diploma, kopyalanan bu e-imza kullanılarak oluşturulmamış ve işlem görmemiştir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da konuya ilişkin resmi bir soruşturma başlatılmış olup, Akdeniz Üniversitesi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve ilgili tüm makamlarla tam bir iş birliği içinde hareket ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bu tür yasa dışı faaliyetlerle adımızın anılmasından duyduğumuz derin üzüntüyü ifade eder, üniversitemizin kurumsal saygınlığını koruma kararlılığımızın altını çizmek isteriz ifadeleri kullanıldı.

'YAKLAŞIK 1 AY SONRA DURUMU FARK ETTİK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Altuğ Erkan, "Şahsım adına e-Devlet üzerinden yaptığım kontrollerde, bir elektronik imza firması aracılığıyla adıma elektronik imza çıkarıldığını fark ettim. Bunun üzerine ilgili firmayla iletişime geçerek elektronik imzanın iptalini sağladım ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bu kontrolü 4 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdim. Ancak elektronik imzanın 27 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldığını gördüm. Yaklaşık 1 ay sonra durumu fark edip gerekli işlemleri yaptırarak iptal ettirdik dedi.

'E-İMZA İLE DİPLOMA ODÜZENLEME YETKİSİ YOK'

Elektronik imza ila diploma düzenleme yetkileri bulunmadığını ifade eden Erkan, "Şahsım adına çıkarılan elektronik imzanın, Akdeniz Üniversitesi kurumu ile hiçbir bağlantısı yoktur. Üniversitemizde diploma düzenleme süreçlerinde ya da diğer işlemlerde benim imzam yer almadığı gibi, elektronik imza ile erişilebilecek bir altyapımız da bulunmamaktadır. Kurum olarak farklı güvenlik sistemleri kullanıyoruz. Öğrenci Bilgi Sistemimiz mevcut ve bu sisteme yalnızca çift doğrulama yöntemiyle giriş yapılabilmektedir. Bunun dışında hiçbir kişi ya da yetkili, farklı bir erişim imkanına sahip değildir. Düzenlenen bu elektronik imza ile üniversitenin herhangi bir sistemine giriş yapmak mümkün değildir. Ayrıca bu olaydan bağımsız olarak da düzenli olarak sistemlerimizde gerekli kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Bu kontroller, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız aracılığıyla sürekli yapılmaktadır ifadelerini kullandı.