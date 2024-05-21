Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 16. Uluslararası Tiyatro Festivali\'ni düzenledi

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Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından organize edilen 16. Uluslararası Tiyatro Festivali gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16. kez tiyatroseverlerle buluşan festivalde, KKTC, İsviçre, Makedonya, Almanya gibi ülkelerden ve Türkiye'nin birçok üniversitesinden tiyatro sanatçıları performanslarını sergiledi.

Festival, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda 13 Mayıs'ta Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun "Polisler" oyunuyla başladı.

Oyunevi Tiyatro Topluluğu'nun "Dış Ses" oyunuyla sona eren festival tiyatroseverlerden ilgi gördü.

30 yıllık tiyatro topluluğu

Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, 1995'te kuruldu. Her yıl en az üç oyun sahneleyen topluluk, ayrıca bir festival ve bir turne düzenlemeye devam ediyor. Topluluk, turne ile farklı şehirlerdeki okullarda ve sahnelerde oyunlarını sergilerken, ulusal veya uluslararası yaptığı festivalle de bir hafta boyunca yurt içinden veya yurt dışından farklı okullardaki toplulukları misafir ediyor.