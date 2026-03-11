Akfen'den Şarköy'e 10 Bin Fidan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akfen'den Şarköy'e 10 Bin Fidan

Akfen\'den Şarköy\'e 10 Bin Fidan
11.03.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akfen Holding, Şarköy'de yangın sonrası 10 bin fidan dikerek doğaya katkı sağladı.

TEKİRDAĞ Şarköy'de geçen yıl temmuz ayında meydana gelen ve ormanlık alanın büyük oranda yanmasıyla sonuçlanan yangının ardından Akfen Holding, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bölgeye 10 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Akfen Hastane Hizmetleri tarafından işletilen Tekirdağ Şehir Hastanesi organizasyonunda 'Toprağa Umut, Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleşen proje ile Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 10 bin fidan bağışlayan holding, fidan dikim töreni yaptı. 10 bin fidan ekimi projesi ile yangından zarar gören alanın yeniden yeşermesine destek olmak, gelecek nesiller için ise kalıcı bir yeşil miras bırakılmak hedefleniyor.

Kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan holding, fidanların büyümesiyle bölgedeki doğal yaşamın yeniden güçlenmesine ve ekosistemin canlanmasına katkı sağlanması amaçlıyor. Akfen Gönüllüleri ise gerçekleştirdikleri bu çalışma ile yalnızca bir hatıra ormanı oluşturmayı değil; aynı zamanda gönüllülük ruhuyla doğaya sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmayı ve toplumsal fayda sağlayan çalışmaları büyütmeyi hedefliyor.

Yanan alanların rehabilitasyonu için düzenlenen törene Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Akfen Hastane Genel Müdürü Uğur Kılınç, Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü ve Sürdürülebilirlik Grup Lideri Emre Sezgin ile Akfen Gönüllüleri katıldı.

'GELECEĞE OLAN BORCUMUZ'

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, fidan dikimi töreninde yaptığı konuşmasında bugün dikilen her fidanın yarının nefesi olacağını söyleyerek "Şarköy'de yaşanan ve hepimizin yüreğini burkan yangın görüntülerinin ardından, bu toprakları yeniden eski yeşiline kavuşturmak bizim için sadece bir sorumluluk değil, geleceğe olan borcumuzdur. Bugün burada Akfen Holding olarak diktiğimiz her fidan, yarının nefesi olacaktır. Doğaya borcumuzu ödemenin en güzel yolu, ona yeni bir hayat sunmaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Akfen Holding, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akfen'den Şarköy'e 10 Bin Fidan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:29:09. #7.13#
SON DAKİKA: Akfen'den Şarköy'e 10 Bin Fidan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.