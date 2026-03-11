Akfen\'den Şarköy\'e 10 Bin Fidan

TEKİRDAĞ Şarköy'de geçen yıl temmuz ayında meydana gelen ve ormanlık alanın büyük oranda yanmasıyla sonuçlanan yangının ardından Akfen Holding, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bölgeye 10 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Akfen Hastane Hizmetleri tarafından işletilen Tekirdağ Şehir Hastanesi organizasyonunda 'Toprağa Umut, Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleşen proje ile Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 10 bin fidan bağışlayan holding, fidan dikim töreni yaptı. 10 bin fidan ekimi projesi ile yangından zarar gören alanın yeniden yeşermesine destek olmak, gelecek nesiller için ise kalıcı bir yeşil miras bırakılmak hedefleniyor.

Kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan holding, fidanların büyümesiyle bölgedeki doğal yaşamın yeniden güçlenmesine ve ekosistemin canlanmasına katkı sağlanması amaçlıyor. Akfen Gönüllüleri ise gerçekleştirdikleri bu çalışma ile yalnızca bir hatıra ormanı oluşturmayı değil; aynı zamanda gönüllülük ruhuyla doğaya sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmayı ve toplumsal fayda sağlayan çalışmaları büyütmeyi hedefliyor.

Yanan alanların rehabilitasyonu için düzenlenen törene Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Akfen Hastane Genel Müdürü Uğur Kılınç, Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü ve Sürdürülebilirlik Grup Lideri Emre Sezgin ile Akfen Gönüllüleri katıldı.

'GELECEĞE OLAN BORCUMUZ'

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, fidan dikimi töreninde yaptığı konuşmasında bugün dikilen her fidanın yarının nefesi olacağını söyleyerek "Şarköy'de yaşanan ve hepimizin yüreğini burkan yangın görüntülerinin ardından, bu toprakları yeniden eski yeşiline kavuşturmak bizim için sadece bir sorumluluk değil, geleceğe olan borcumuzdur. Bugün burada Akfen Holding olarak diktiğimiz her fidan, yarının nefesi olacaktır. Doğaya borcumuzu ödemenin en güzel yolu, ona yeni bir hayat sunmaktır" dedi.