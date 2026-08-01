Akgül, MHP Savur İlçe Başkanı Seçildi
MHP Savur İlçe Başkanlığı kongresinde Osman Suat Akgül, yeniden başkan seçildi.
MHP Savur İlçe Başkanlığına Osman Suat Akgül, yeniden seçildi.
MHP Savur İlçe Başkanlığının 1. Olağan Kongresi, Savur Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.
Tek listeyle gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Akgül, yeniden seçildi.
MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, yeniden seçilen Akgül ve yönetimini tebrik etti.
Kongreye partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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