Akhisar Belediye Başkanı Kayserili, 2025'te Hayata Geçirilen Projeleri Değerlendirdi

(MANİSA)- Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, yılın ilk meclis toplantısında 2025'te hayata geçirilen hizmet ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılı içerisinde 9 yeni parkın hayata geçirildiğini, 7 parkın ise yenilendiğini dile getiren Başkan Kayserili, Engelli Misafirhanesi, Kapalı Spor Salonu ve Ulucami Sağlık Merkezi projelerinde ise son rötuşların yapıldığını belirtti.

Akhisar Belediyesi 2026 yılı ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ekrem Kayserili yönetiminde meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde konuşan Başkan Kayserili, tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak, 2025 yılı boyunca Akhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmet ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ulaşımı iyileştirmek amacıyla gece gündüz çalıştığını vurgulayan Kayserili, asfalt üretiminde Manisa genelinde önemli bir başarıya imza attıklarını ifade etti.

"15 bin tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirdik"

Başkan Kayserili, "2025 yılı içerisinde kendi asfalt tesisimizde ürettiğimiz 15 bin tonun üzerinde sıcak asfalt ile Akhisar'ımızın dört bir yanında yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu rakam, Manisa ve ilçeleri arasında ciddi bir başarı ve rekor niteliği taşımaktadır. Geçtiğimiz yıl 15 bin tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunduk" dedi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çalışmaları hakkında da bilgi veren Kayserili, kırsal mahallelerde 2 bin 600 metrekare sıcak asfalt ve 4,5 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapıldığını belirtti. Kayserili, Merkez ve kırsal mahallelerde arazi yolu düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Üç projede son aşamaya gelindi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde 9 yeni parkın hayata geçirildiğini, 7 parkın ise yenilendiğini dile getiren Başkan Kayserili, Gölet alanında yeni dinlenme ve piknik alanları oluşturulduğunu, Barış ve Gençlik Parkı'nın yenilendiğini ve bölgede ilk olma özelliği taşıyan iki adet "Meyve Bahçesi" projesinin hayata geçirildiğini aktardı. Başkan Kayserili, "üç büyük proje" olarak adlandırılan Engelli Misafirhanesi, Kapalı Spor Salonu ve Ulucami Sağlık Merkezi projelerinde ise son rötuşların yapıldığını belirtti.

"Yaz aylarında tamamlamayı hedefliyoruz"

Pazar esnafının uzun süredir beklediği müjdeyi de paylaşan Kayserili, Pazar Pazarı'nda kapsamlı bir yenileme çalışmasına başlanacağını açıkladı. Başkan Kayserili, "Pazar Pazarı alanımızın yenilenmesi için projemizi başlatıyoruz. Pazar esnafımızın ve hemşerilerimizin daha sağlıklı ve konforlu koşullarda alışveriş yapabilmesi için modern bir pazaryeri çalışmasına çok yakında başlayacağız. Tüm malzemelerimiz temin edildi, imalat süreci başladı. Yaz aylarında tamamlamayı hedefliyoruz. Pazar esnafımıza ve Akhisarlı hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sonrasında Ocak ayı meclis toplantısında toplam 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Alınan kararlar şu şekilde:

-1. gündem maddesinde, meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesine ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi.

-2. gündem maddesinde Doğal Şehirler Birliği için Belediye Başkanı ile birlikte üç asil ve iki yedek meclis üyesinin seçimi yapılarak madde oy birliği ile kabul edildi.

-3. gündem maddesinde 2026 yılı içerisinde şartsız olarak hibe edilecek araç, ekipman, gayrimenkul ile ayni ve nakdi bağışların kabulüne ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi.

-4. gündem maddesinde Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği'nin talebi ile İtalya'da düzenlenecek teknik geziye katılacak belediye teknik personeli ve mimarların görevlendirilmesi ile hizmet damgalı pasaport çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.

-5. gündem maddesinde 2025 yılında Akhisar Belediyesi'nin gelir ve giderleri ile ilgili hesap kayıtların incelenmesi için meclis üyelerinden oluşacak olan denetim komisyon üyeleri belirlenerek madde oy birliği ile kabul edildi.

-6. gündem maddesinde 2026 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici işçi pozisyonunda, mevsimlik işçi çalıştırılması hususundaki karar oy birliği ile kabul edildi.

-7. gündem maddesinde Zabıta memurları için 2026 yılında aylık 4 bin 45 TL mesai ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

-8. gündem maddesinde Akhisar Belediyesi'ne ait taşınmazların 2026 yılı içerisinde kira,ecrimisil ve işgaliye bedellerinin encümen üyelerince belirlenmesine yönelik yetki kararı oy birliği ile kabul edildi.

-9. gündem maddesinde Akhisar Belediyesi'ne ait kamu hizmetinde kullanılan taşınmazlar hariç hisseli parsellerin alım ve satımına ilişkin encümene yetki verilmesi kararı oy birliği ile kabul edildi.

-10. gündem maddesinde Ulucami mahallesinde mülkiyeti Akhisar Belediyesi'ne ait olan sağlık ocağının tahsis süresinin uzatılmasına ilişkin talep oy birliği ile kabul edildi.

-11. gündem maddesinde ilçe belediyelerinin sorumluluğundaki alanlarda yapılan kazılardan elde edilen gelirlerin ilçe belediyelerine ait olması esas alınarak, 2026 yılı AYKOME Birim Fiyat Cetvelinin 2026 Mali Yılı Gelir Tarifesi kapsamında uygulanması yönelik karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

-12. gündem maddesinde 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak olan Katı Atık Toplama ve Bertaraf Ücreti Tarifesi'nin, Akhisar Belediyesi 2026 Mali Yılı Gelir Tarifesi'ne eklenmesi hususu meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

-13. gündem maddesinde ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinden alınacak ücretlerin, 2026 Yılı Ücret Tarifesi kapsamında belirlenmesi hususuna yönelik karar oy birliği ile kabul edildi.

-14. gündem maddesinde, Akhisar Belediyesi 2026 Mali Yılı Gelir Fiyat Tarifesi'nde yer alan "Cadde, sokak ve meydanlarda seyyar tabelalarla yapılan geçici ilan ve reklamlara ilişkin haftalık metrekare başına 50 TL" ücretinin tarifeden çıkarılmasına yönelik karar oy birliği ile kabul edildi.

-15. gündem maddesinde tapu kayıtlarındaki ipotek ve şerhlerin kaldırılması için "Terkin İşlemleri Başvuru Ücreti" adıyla yeni bir gelir kaleminin eklenmesi oy birliği ile plan bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 16, 17 ve 18. maddelerinde, müdürlük isim değişikliği nedeniyle ilgili yönetmeliklerin güncellenmesi maddeleri Kanun Nizam Komisyonu'na oy birliği ile havale edildi.

-19. gündem maddesinde, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasına ilişkin protokollerin imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

-20. maddede, belediyenin hukuki işlemlerinde kullanılmak üzere 10 milyon TL'ye kadar kamu ve özel bankalardan teminat mektubu alınabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

-21. maddede ise belediyeye ait taşınmazların 10 yılı geçmemek üzere kiraya verilmesine ilişkin komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

-22. gündem maddesinde Reşatbey Mahallesinde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 1 adet trafo alanı amaçlı 1./1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi.

-23. gündem maddesinde Hilaliye Kız İmam Hatip Lisesi arkasında bulunan parka, Akhisarlı Şehit Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın isminin verilmesi oy birliği ile Kanun Nizam Komisyonuna havale edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 3 Şubat Salı günü gerçekleştirileceği belirtildi.