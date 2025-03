Akhisar Belediye Başkanı'nın Ramazan Bayramı Mesajı

(MANİSA)- Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak bizler her an görev başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kardeşliğin, dostluğun, barışın, birlik ve beraberliğin yılda sadece 1 ay değil, har an geçerli olduğu bir şehir ve ülke hayali ile herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da birlik ve beraberliğimizi, dayanışma bilincimizi daha da güçlendirdik. Sizlerin daha huzurlu ve güvenli bir Ramazan Bayramı geçirmesi için Akhisar Belediyesi olarak bizler her an görev başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kardeşliğin, dostluğun, barışın, birlik ve beraberliğin yılda sadece 1 ay değil, har an geçerli olduğu bir şehir ve ülke hayali ile büyüklerimin ellerinden, geleceğimizin teminatı küçüklerimin gözlerinden öpüyor, herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.