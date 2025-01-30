Akhisar Belediyesi'nden Çocuklara Karne Hediyesi Şenlik - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi'nden Çocuklara Karne Hediyesi Şenlik

Akhisar Belediyesi, sömestir tatilinde çocuklar için düzenlediği şenlikte, 'Sevimli Müzisyenler' adlı tiyatro oyununu sahneledi. 30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde çeşitli etkinliklerle devam edecek olan şenlik, çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

30.01.2025 17:11  Güncelleme: 18:28
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(MANİSA) - Akhisar Belediyesi'nin sömestir tatilindeki çocuklar için düzenlediği şenliğin ilk programında "Sevimli Müzisyenler" adlı oyun sahnelendi.

Yıl boyunca çeşitli etkinliklerle çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunan Akhisar Belediyesi'nin çocuklara karne hediyesi olarak düzenlediği şenlik başladı. Program kapsamında 30 Ocak ve 1 Şubat günleri arasında boyama atölyeleri, kedi evi yapımı, macera parkuru, çocuk tiyatrosu, maskot karakterlerle eğlence, bisiklet sürme eğitimi ve yüz boyama gibi birçok etkinlik yer alacak.

Ücretsiz hayata geçirilen şenliğin ilk programı "Sevimli Müzisyenler" adlı çocuk oyunu oldu. Akhisar Belediyesi Park içi Kültür Salonu'nda Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, çocuklardan beğeni topladı.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çocuklar için keyifli ve güzel bir sömestir programı hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Akhisar'ımızı mutlu çocukların kenti yapmak için çalışıyoruz"

"Çocuklarımızın gülen yüzleri en büyük motivasyonumuz. Biz Akhisar'ımızı mutlu çocukların kenti yapmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Bugün de çocuklarımıza karne hediyesi olarak düzenlediğimiz tiyatro oyunu ile çocuklarımızı buluşturduk. Onların keyif aldığını ve mutlu olduğunu görmek bizim için çok önemli. Çocuklarımızın hem stres atabileceği, hem öğreneceği hem de doyasıya eğleneceği şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz."

Şenlik programı kapsamında 31 Ocak Cuma günü (yarın) saat 12.00'de Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Alanı'nda macera parkuru, bisiklet sürme etkinliği, yüz boyama gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nden Çocuklara Karne Hediyesi Şenlik - Son Dakika

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